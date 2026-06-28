A Prefeitura de Americana iniciou, na quinta-feira (25), as obras de revitalização da Praça da Bíblia, no Jardim Santana. O espaço, localizado no cruzamento das avenidas da Saudade e Nossa Senhora de Fátima, receberá diversas melhorias estruturais e a construção de um monumento em valorização ao referencial cultural da Bíblia. Nesta etapa inicial, estão sendo realizadas a perfuração e a concretagem de estacas.

As obras incluem a colocação de piso em pedra portuguesa, construção de rampas de acessibilidade, plantio de grama nos canteiros, entre outras benfeitorias. A equipe técnica da Prefeitura elaborou projetos complementares, como o levantamento topográfico, a estrutura de sustentação do monumento artístico, o projeto de iluminação da praça e do monumento, além do design dos canteiros.

“A Praça da Bíblia é um local importante e histórico da nossa cidade. A população poderá contar, em breve, com um espaço revitalizado, que oferecerá mais comodidade e conforto aos frequentadores”, destacou o prefeito em exercício, Odir Demarchi.

O valor total da obra está estimado em R$ 647.092,65. Os recursos são provenientes de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil da deputada estadual Marta Costa, intermediada pelo vereador Marcos Caetano. A contrapartida da Prefeitura, somada aos rendimentos, será de R$ 147 mil, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, gerido pela Secretaria de Planejamento (Seplan).

A estrutura do monumento foi idealizada pelo arquiteto e urbanista americanense André Americano, que fez a doação do projeto à Prefeitura. A obra artístico-cultural homenageia a Bíblia, valorizando esse referencial religioso e cultural. Também tem o propósito de fortalecer a memória coletiva, reconhecer a diversidade religiosa e promover espaços urbanos mais inclusivos e acolhedores.

A elaboração do processo documental, o acompanhamento e a interlocução entre os governos municipal e estadual para a revitalização da Praça da Bíblia foram realizados pela Secretaria de Gestão de Convênios.