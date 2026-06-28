Amêndoas premiadas- APTA REGIONAL de Pariquera-Açu participou do Cacau Paulista 2026, maior evento dedicado à cadeia produtiva do cacau no Estado de São Paulo, realizado no dia 25 de junho, em São José do Rio Preto. O encontro reuniu produtores rurais, pesquisadores, técnicos, empresários, investidores e representantes de instituições públicas e privadas para debater o presente e o futuro da cacauicultura paulista.

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A presença da APTA REGIONAL reforçou o papel da pesquisa científica no desenvolvimento da cacauicultura paulista. A unidade de Pariquera-Açu desenvolve pesquisas com o cacau há mais de 40 anos, com destaque para trabalhos de melhoramento genético, manejo, adaptação da cultura e avaliação de materiais promissores para as condições climáticas e de solo do Vale do Ribeira.

Segundo o pesquisador Eduardo Fuzitani, diretor da unidade da APTA REGIONAL Pariquera-Açu, esse trabalho ganhou novo impulso com o lançamento do Programa Cacau SP, em 2024, iniciativa do Governo do Estado que busca fortalecer a cadeia produtiva, incentivar novos plantios e ampliar as oportunidades para produtores interessados em investir na cultura.

“O crescimento da demanda por amêndoas de alta qualidade e por chocolates especiais tem impulsionado o interesse pelo cacau paulista, especialmente em regiões com vocação agrícola e condições favoráveis ao cultivo”, destaca.



Fuzitani reforça que o Vale do Ribeira apresenta grande potencial para consolidar-se como uma importante região produtora de cacau de qualidade no Brasil. Os resultados obtidos nos últimos anos confirmam essa vocação.

“As amêndoas produzidas em Pariquera-Açu conquistaram reconhecimento nacional ao serem utilizadas na produção do melhor chocolate bean-to-bar do Brasil em 2024. Em 2025, o produto alcançou a terceira colocação na mesma premiação, evidenciando a excelência da matéria-prima desenvolvida na região e a qualidade do trabalho realizado pelos pesquisadores e parceiros da cadeia produtiva”, detalha Fuzitani.

Além de divulgar resultados de pesquisa, a participação da APTA REGIONAL permitiu fortalecer o relacionamento com produtores, técnicos, consultores e empresas do setor, ampliando oportunidades de cooperação e transferência de tecnologia. O intercâmbio de conhecimentos é fundamental para impulsionar a expansão sustentável da cultura e apoiar o desenvolvimento de uma cadeia produtiva competitiva e inovadora.

Para a APTA REGIONAL, a valorização do cacau produzido no Vale do Ribeira demonstra como a pesquisa agropecuária pode gerar inovação, agregar valor à produção e criar novas oportunidades de renda para os agricultores. O avanço da cacauicultura paulista reforça o potencial do Estado para se consolidar como um importante polo emergente na produção de amêndoas de qualidade e chocolates finos, ampliando a diversificação agrícola e o desenvolvimento regional.



A atuação integrada entre pesquisa e políticas públicas reforça a competitividade do agro paulista, promovendo inovação, sustentabilidade e geração de renda no campo. “A instituição visa, por meio da pesquisa científica, atender as demandas de consumo da população, que busca por uma cadeia produtiva mais sustentável e por alimentos mais saudáveis”, reforça Daniel.

Amêndoas

Com o tema voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva, o evento consolidou-se como um importante espaço para a troca de conhecimentos e experiências, abordando desde sistemas de produção e manejo da lavoura até pós-colheita, processamento, mercado e oportunidades de investimento. A programação contou com palestras e painéis conduzidos por especialistas de instituições de referência nacional, como CEPLAC, UESC, CATI, ABICAB, CocoaAction, Mars, Netafim e empresas ligadas ao agronegócio e ao mercado do cacau.

Durante o evento, especialistas destacaram que o cacau já deixou de ser uma promessa em São Paulo para se tornar uma realidade em expansão. A programação técnica contemplou temas estratégicos como as ações do Programa Cacau SP, a viabilidade do cultivo no Estado, sistemas produtivos, poda, irrigação, nutrição da lavoura, mecanização, boas práticas de pós-colheita, processamento e oportunidades de mercado. O encontro também promoveu debates sobre investimentos, rentabilidade e perspectivas para o setor, demonstrando o potencial de crescimento da cultura no território paulista.

SOBRE A APTA REGIONAL

Considerada o maior hub descentralizado de pesquisa agropecuária do Estado, a APTA REGIONAL oferece soluções tecnológicas aplicadas, adaptadas às realidades edafoclimáticas locais e regionais, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas e para uma agricultura mais sustentável e competitiva.

Com 18 unidades regionais de pesquisa no Estado de São Paulo, atua em áreas como agronomia, zootecnia, pesca continental, sanidade vegetal e animal, agregação de valor em produtos agropecuários, sistemas integrados de produção e segurança alimentar. Possui 11 Redes de Pesquisas, com estudos que unem pesquisadores de várias áreas, transformando conhecimento em desenvolvimento, valorizando o futuro. Acesse nosso site www.agricultura.sp.gov.br/apta-regional e acompanhe nossas pesquisas. A APTA REGIONAL instituição de pesquisa científica e tecnológica é ligada à Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (APTA), e vinculadas à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA).

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