O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, em 8 de julho (quarta-feira), um bate-papo e oficina de cosplay com a artista Sakura Prongs. A atividade é gratuita e ocorre das 18h às 22h, no auditório do CCL, localizado na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

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Até 40 pessoas podem participar da iniciativa, sem necessidade de inscrição prévia, bastando se apresentar no local antes do início.

A programação inclui uma apresentação do universo do cosplay e dos produtos utilizados na confecção de fantasias para a interpretação de personagens da cultura pop, seguida de uma oficina em que os participantes vão colocar a mão na massa, criando peças em EVA a partir de moldes. Na sequência, a cosplayer vai apresentar as técnicas mais conhecidas e abrir para perguntas do público.

Sakura Prongs tem mais de 15 anos de experiência na área de cosplay, com mais de 60 mil inscritos no YouTube, onde seus quase 400 vídeos somam 7 milhões de visualizações. Trabalhou em parceria com diversas empresas, como Tekbond (no projeto TekGeek), ferramentas Dremel, Cup Noodles (com o Team Cup Noodles), 3D Prime, Firmoo e Guarany.

Em 2025, a artista criou adereços para o musical Wicked, apresentado em temporadas na capital paulista e no Rio de Janeiro.

A atividade tem realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Prefeitura de Americana, via Secretaria de Cultura e Turismo, Tudo Vira CultSP, Circuito CultSP e Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

CCL tem fruto da boa relação Americana gov SP

“O bom relacionamento da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com o Governo do Estado tem permitido disponibilizar atividades artísticas e culturais diferenciadas, por meio do programa Circuito CultSP. Essa é mais uma oportunidade para que os americanenses se divirtam e aprimorem seus talentos artísticos”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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