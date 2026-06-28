Pesquisa de satisfação foi disponibilizada pela Prefeitura de Hortolândia, durante evento de entrega de kits maternidade, na quarta-feira (24)

Como você avalia o atendimento recebido durante o pré-natal? Como você avalia a qualidade dos itens recebidos no Kit ? Como você avalia o evento realizado hoje? As informações apresentadas durante o evento foram úteis?

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Essas e outras perguntas estão na pesquisa de satisfação sobre o “Programa Cuidar“, em realização pela Prefeitura, disponibilizada na manhã desta quarta-feira (24/06) às 126 gestantes, convidadas a participar, em junho, do evento mensal de entrega dos chamados “Kits Gestante”. Na etapa final de gestação, eles são distribuídos às futuras mamães atendidas no SUS (Sistema Único de Saúde), em Hortolândia, e inscritas no Programa. Neste mês, duas delas estão grávidas de gêmeos.

A enquete é voltada à gestante, mas poderá ser preenchida por algum representante dela presente na cerimônia. Segundo a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, o objetivo da consulta, que será feita a cada evento, é avaliar o grau de satisfação das gestantes em relação ao acolhimento recebido e à qualidade dos serviços ofertados pela Rede.

Com a entrega dos 128 kits de junho, o Programa “Cuidar” atingiu a marca de 6.428 kits entregues a famílias de Hortolândia, segundo dados contabilizados pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, de outubro de 2022 até agora. Algumas delas avaliam a iniciativa como positiva.

“É um programa muito legal, não só para as mães que não têm nada, mas para aquelas também que sentem que não têm. É nota mil. Achei esse programa muito legal e acolhedor. Tem empatia conosco, que está grávida. Eu particularmente gosto muito da consulta médica. Às vezes, o que eu precisei, como dentista mesmo, foi excelente. Nota 10 pro posto e pro atendimento”, afirmou a moradora do Parque do Horto Beatriz Boava Nunes, de 32 anos, grávida de 32 semanas de um menininho que se chamará Isaque.

“Achei muito interessante o programa, gostei bastante, não tinha conhecimento dele. Ajuda muito as famílias. Eu acredito que ele abre conhecimentos. Muitas vezes, acho que as pessoas não têm muito conhecimento dos seus próprios direitos, do que o município pode estar disponibilizando. Eu gostei muito!”, comentou a moradora do Jd. Nova Europa Aline Cristina dos Santos, de 40 anos, grávida de 35 semanas da garotinha Eloá.

Confira abaixo outros objetivos da pesquisa:

Identificar o nível de satisfação das participantes quanto ao acompanhamento pré-natal e aos atendimentos prestados na área da saúde.

Verificar as demandas das gestantes por apoio, orientação ou encaminhamento para serviços e políticas públicas nas seguintes áreas: a) Saúde; b) Educação; c) Trabalho, emprego e geração de renda; d) Cursos de qualificação e capacitação profissional; d) Benefícios socioassistenciais, tais como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio Gás, entre outros; e) Acesso a serviços de educação infantil, especialmente vagas em creche para a criança; f) Regularização e emissão de documentação civil e pessoal.

Produzir subsídios para o aprimoramento das ações intersetoriais e para o fortalecimento da rede de proteção e atendimento às gestantes e suas famílias.

Apesar da manhã fria e chuvosa, o evento quase lotou o auditório da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Marleciene Priscila Presta Bonfim, no Remanso Campineiro, reunindo servidores e autoridades públicas do Executivo e do Legislativo, dentre elas o prefeito José Nazareno Zezé Gomes e a primeira-dama e secretária de Inclusão Social, Maria dos Anjos Assis Barros.

Assim como acontece mensalmente, o evento iniciou com uma breve palestra da pediatra Marta Hirayama e da cirurgiã-dentista Débora Hoffmann, integrantes do Projeto “Amigos do Peito“, vinculado ao “Cuidar”. Elas orientaram as futuras mamães e papais, bem como os demais membros da família, sobre a importância do aleitamento materno exclusivo pelo menos até os seis meses de vida do bebê e lembraram que, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), há profissionais capazes de auxiliar a criança na transição da amamentação no peito para o copinho, evitando a mamadeira.

Diferencial na vida das pessoas

“Esse Programa traz um diferencial na vida das pessoas, porque começa a mexer com as pessoas, tira a mamãe um pouquinho de casa e traz pra cá pra ela ver o que o governo oferta pra ela, o que ela tem de direito. Às vezes, nós vivemos na rede social, olhando coisas que não trazem benefício nenhum, e deixamos de ir lá no site da Prefeitura olhar tudo aquilo que ela oferta no Desenvolvimento Econômico, como o Feirão de empregos; na Inclusão, como o Programa Cuidar e outros serviços; e as demais secretarias. Às vezes, deixamos passar uma oportunidade que realmente nos interessa”, ponderou Zezé Gomes, convidando a população a visitar diariamente o site oficial da Prefeitura.

“Esse é um trabalho que enriquece a vida das pessoas e, com certeza, é um diferencial pra gente saber realmente como cuidar das nossas crianças e o alcance da nossa rede de saúde pública. Estamos construindo mais três UBS, mais um centro de reabilitação, CAPS e tudo mais para atender o nosso povo. Muita gente vem de fora da cidade de Hortolândia, porque aqui nós temos uma rede de educação, uma rede de saúde muito boa. Às vezes, quem está aqui na cidade faz algumas críticas, porque acha que ainda tem que estar melhor. Está correto, não está errado. Vocês têm que cobrar para que esteja sempre melhor. É aquele passo à frente que a gente fala e nós estamos produzindo”, ressaltou o prefeito.

“O Programa Cuidar mostra nossa preocupação com cada cidadão de Hortolândia, os que aqui estão e os que vão chegar. Ele nos ajuda a pensar de forma mais ampla: a saúde da gestante e da criança que ela está gestando, a inclusão das famílias, mostrando que estamos juntos, de mãos dadas; na educação, buscando zerar a fila por vaga em creche e, no desenvolvimento, cuidando da questão da empregabilidade”, complementou Maria dos Anjos.

Sobre o “Programa Cuidar”

O Programa Cuidar é uma iniciativa da Prefeitura que mobiliza diversas secretarias municipais. Por meio dele, as equipes buscam acompanhar e orientar as futuras mamães e seus bebês, durante todo o pré-natal e o puerpério; monitorar o ingresso da criança na creche e ainda auxiliar membros da família que precisam se capacitar para ingressar no mercado de trabalho ou conseguir uma renda extra. Além disso, no final da gestação, acontece a cerimônia de entrega do kit com roupinhas, fraldas, mamadeiras, mantas, banheira e outros itens úteis ao recém-nascido, como a dessa quarta-feira.

Confira os itens do kit Cuidar:

1 cobertor

1 toalha

2 macacões

2 “bodies” com calça

1 saída da maternidade

1 pacote de lenço umedecido

3 meias

3 Luvas

1 pacote de fralda de boca com 3 unidades (fralda em tecido)

1 sugador de leite

Termômetro

1 pomada

1 sabonete líquido

2 pacotes de absorventes

1 banheira

1 mochila térmica impermeável

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