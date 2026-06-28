Prazo encerrando- Os jovens que completam 18 anos em 2026 (nascidos em 2008) têm até a próxima terça-feira (30) para fazer o alistamento militar. O procedimento pode ser realizado pelo site www.alistamento.eb.mil.br

Para saber se o inscrito foi dispensado ou convocado basta acompanhar o resultado que será divulgado em julho, no mesmo endereço.

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Para os nascidos antes de 2008 que estão em atraso com o compromisso militar, o alistamento deve ser realizado apenas presencialmente na Junta Militar.

Os documentos necessários para preencher o formulário são certidão de nascimento, CPF, RG, comprovante de endereço recente com CEP, e-mail e telefone.

Prazo e onde fazer

A Junta Militar fica na Rua Ítalo Boscheiro, nº 220, no bairro Campo Limpo, nas dependências da Rodoviária. O atendimento é das 9h às 10h45 e das 12h às 15h45. Mais informações pelo telefone (19) 3461-8471.

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