A artista visual Fanny Deltreggia, residente em Americana, acaba de ter três obras de sua autoria selecionadas para o prestigiado XVIII Salão de Artes Plásticas Graciosa, em Curitiba (PR).
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O evento é um dos maiores e mais tradicionais salões de arte do Paraná e as obras selecionadas fazem parte da série “Entre o Papel e a Pele”, produzidas através de uma técnica autoral de ablação do papel carbono, que investiga a memória histórica e a decolonialidade.
Fanny Deltreggia e suas obras
As obras de Fanny, intituladas “Entre o papel e a pele: Fazenda Jambeiro” e “Fazenda Salto Grande”, fazem parte de uma série em que a artista explora a técnica inédita de ablação sobre papel carbono.
A artista aborda temas como memória e identidade a partir de espaços históricos da cidade, com o objetivo de provocar reflexões acerca do racismo estrutural e das nossas relações sociais.