A artista visual Fanny Deltreggia, residente em Americana, acaba de ter três obras de sua autoria selecionadas para o prestigiado XVIII Salão de Artes Plásticas Graciosa, em Curitiba (PR).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento é um dos maiores e mais tradicionais salões de arte do Paraná e as obras selecionadas fazem parte da série “Entre o Papel e a Pele”, produzidas através de uma técnica autoral de ablação do papel carbono, que investiga a memória histórica e a decolonialidade.