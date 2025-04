A Prefeitura de Americana vai investir R$ 1,5 milhão para reformar quatro unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nos bairros Jardim Guanabara, São Manoel, Praia Azul e Jardim Nossa Senhora Aparecida, e a Casa dos Conselhos. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli, neste sábado (12). Os recursos são provenientes do orçamento municipal e de uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil destinada pelo deputado federal Kim Kataguiri, com intermédio do chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

As intervenções incluem revisão de telhados, modernização da parte elétrica, instalação de ar-condicionado, ampliação de salas para atendimentos, melhorias nos espaços coletivos e individuais, além de pintura geral. A previsão é de que as obras tenham duração de três meses. “São investimentos essenciais para a população que mais precisa, abrangendo vários bairros da cidade, uma prioridade da nossa gestão. Fico feliz em poder proporcionar as melhorias, avançando ainda mais nos projetos sociais e no desenvolvimento do município. Agradeço ao deputado Kim Kataguiri pela parceria com Americana”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Nos quatro CRAS, as melhorias vão beneficiar diretamente uma população estimada em 72 mil pessoas. As unidades realizam, juntas, cerca de 27 mil atendimentos por ano, oferecendo suporte a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A Casa dos Conselhos também será contemplada com a reforma. O espaço reúne mensalmente mais de 500 representantes da sociedade civil, do Poder Público e de instituições para discutir o aprimoramento das políticas públicas voltadas à população. O local abriga oito conselhos de direitos e também é utilizado pelos comitês Americana por Elas, Migrare, Primeira Infância, Pro 60+, Trabalho Legal e Comitê de Atenção à População em Situação de Rua.

Valores investidos

Os valores investidos por unidade serão: CRAS Jardim Guanabara: R$ 265.915,21 (sendo R$ 250 mil da emenda parlamentar e R$ 15.915,21 de contrapartida da Prefeitura); CRAS São Manoel: R$ 225.576,11; CRAS Praia Azul: R$ 279.713,40; CRAS Jardim Nossa Senhora Aparecida: R$ 340.779,87; e Casa dos Conselhos: R$ 427.721,81.

O vice-prefeito Odir Demarchi destacou a importância dos CRAS como espaços de acolhimento e fortalecimento da cidadania. “Os CRAS oferecem suporte aos programas sociais e desenvolvem ações que promovem o ser humano, resgatando autoestima e dignidade”, disse.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou o esforço da Administração Municipal na captação de recursos. “Esta ação do governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, com a intermediação do chefe de Gabinete Franco Sardelli, possibilita direcionar investimentos para as unidades e equipamentos municipais, em atendimento à população que mais precisa”, afirmou.

A Casa dos Conselhos abriga os Conselhos Municipais das seguintes áreas: – Assistência Social; – Direitos da Criança e do Adolescente; – Direitos da Mulher; – Direitos da Pessoa com Deficiência; – Políticas Públicas sobre Álcool e Outras Drogas; – Pessoa Idosa; – Promoção da Igualdade Racial; – Segurança Alimentar e Nutricional.