A Prefeitura de Americana obteve novamente a renovação da Certidão Negativa de Débitos (CND), emitida pelo Ministério da Fazenda. O documento, emitido esta semana com validade até 9 de agosto de 2026, comprova que o município está em dia com as obrigações fiscais junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, relativas a tributos federais e à Dívida Ativa da União.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A renovação da CND é um processo fundamental para a regularidade fiscal e garante que o Executivo está em situação regular com a Fazenda Nacional.

Prefeito de Americana também comemora

“Nossa gestão sempre foi marcada pela responsabilidade com as contas públicas e a aplicação correta do orçamento, com seriedade e transparência. A regularidade fiscal é essencial para que Americana continue recebendo investimentos e proporcionando mais qualidade de vida à população”, celebrou o prefeito Chico Sardelli.

A obtenção da CND é um dos requisitos essenciais para o repasse de recursos da União e para a celebração de convênios. Desde o início da gestão do prefeito Chico e do vice-prefeito Odir Demarchi, o município tem mantido a certidão ativa, o que reflete o compromisso com a responsabilidade fiscal e o cuidado com o patrimônio público.

“A regularidade fiscal é uma prioridade constante da nossa equipe. Com essa renovação, asseguramos que o município permaneça totalmente apto a captar recursos e viabilizar projetos importantes em diversas áreas. Seguimos focados em manter uma gestão organizada”, reforçou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Leia + sobre política regional