Americana é uma das cidades participantes do Startup Day no próximo sábado (16), a partir das 8h30. O evento, organizado pelo Sebrae Startups, acontece em todo o Brasil e é voltado para quem já tem uma startup ou se interessa em abrir um empreendimento do tipo. O Startup Day Americana tem o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e será realizado na Escola SENAI, na Avenida Brasil, 2.801 – Parque Residencial Nardini. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no banner rotativo no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

O evento terá uma programação com palestrantes que são referência em empreendedorismo e inovação. Na última edição, em 2023, mais de 16 mil pessoas participaram em 110 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal.

“O Startup Day é uma grande oportunidade para quem quer tirar as ideias do papel, em um dia de imersão e contato com experiências que vão abrir a mente do participante. Indispensável para quem pretende criar ou expandir o seu negócio”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Confira os convidados do Startup Day Americana:

Anderson Santos – Consultor e Mentor de Startups

Wellington Sachetti – Diretor da Liga Hub e Guia de acompanhamento de Startups na Abstartup

Karina Queiroz – CEO vCyber / TecKids

Fábio Fonçati – CEO Lampejos

Fábio Gerlach – Gerente Regional SEBRAE Piracicaba

Luan Camargo Barca – CEO Pump App

Moacir Oliveira dos Santos – CEO Educar Hoje

A programação terá início às 8h30:

08h30 – 08h50 – Welcome Coffee e Recepção

08h50 – 09h15 – Abertura SEBRAE / Parceiros (Com a apresentação do Hino Nacional da Banda Sinfônica do SENAI)

09h15 – 09h45 – SEBRAE For Startups – Oportunidades para sua ideia/negócio – Fábio Gerlach

09h45 – 10h30 – Palestra: Como desenvolver inovação do Zero / Jornada de uma Startup – Anderson Santos

10h30 – 11h15 – Cases – Startups de Americana – Como foi minha jornada de negócios/ideia?

Mediador: Wellington Sacheti – Liga Hub e Mentor de Startups

Startup 1: Luan Camargo Barca – Pump App

Startup 2: Fábio Fonçati – Lampejos

Startup 3: Karina Queiroz – vCyber / TecKids

Startup 4: Moacir Oliveira dos Santos – Educar Hoje

(Simultâneo) 11h15 – 12h00- Desafio Startups – Faça o Pitch da sua ideia e concorra a prêmios

(Simultâneo) 11h15 – 12h00 – Rodadas e Mentorias

12h00 – 12h30 – Encerramento e Network

Além da Prefeitura de Americana, o evento tem o apoio da ACIA, AESCON, Centro Paula Souza, CIESP, CREA, ETEC, FATEC, Inova CPS, Liga Hub, SEBRAE Aqui Americana, SENAI, SINCOMERCIO e SINDITEC.