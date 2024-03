Saiu a bicicleta de pneu quadrado, assista

Parece piada ou algum tipo de sonho maluco, mas cientistas realmente conseguiram criar uma bicicleta com rodas quadradas, capaz de se mover normalmente. Engenheiros do The Q, canal científico no YouTube, divulgaram a novidade na última semana, e acumulam 1,1 milhão de visualizações. Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Musa do OnlyFans tem carro pichado por esposa ciumenta de fã e desabafa

Uma das estrelas do OnlyFans e da Privacy, as plataformas adultas, a influenciadora +18 Mari Oliveira foi ameaçada e teve o carro pichado pela “esposa ciumenta” de um de seus assinantes. Ela tem 23 anos e fatura uma média de R$ 50 mil por mês com seus nudes e vídeos íntimos.

Acostumada a mostrar um pouco de sua rotina fitness e também fotos e vídeos ousados de seus ensaios nas redes sociais, ela foi pega de surpresa pelo ataque desnecessário.

“Algumas mulheres pegam os celulares dos maridos ou namorados e descobrem que eles assinam meu OnlyFans e ainda sobra para mim. Não é minha culpa, vocês estão culpando a pessoa errada, seu marido é que gasta dinheiro comigo. Vai pichar o carro dele, não o meu”, desabafou.

Mari explicou que foi à academia e deixou o carro estacionado nas proximidades. Ao voltar, encontrou o veículo pichado com a palavra “pu%$” no capô.

“Ontem eu recebi a mensagem de uma mulher casada reclamando que o marido tinha assinado meu OnlyFans e hoje encontro meu carro desse jeito. Não é a primeira vez. Já disse que não é minha culpa, mas o pior não é isso. Como ela sabia qual era o meu carro? Não sei se ela me viu, como ela soube? Com certeza estava me perseguindo”, lamenta.

Mari chegou a revelar o conteúdo da mensagem anônima que recebeu com xingamentos e ameaças. “Você é ‘pu%@’, pode ir bloqueando meu marido agora. Uma vagabunda não vai destruir o meu casamento. Meu marido foi seduzido porque você é uma oferecida e ele fica vendo seu vídeo de biquíni. Ele caiu em pecado porque a carne do homem é fraca, mas minha família não vai acabar por causa de uma vagabunda”.

Bastante irritada e com medo, a influenciadora contou que ainda “não sabe o que vai fazer” para lidar com a situação e que a mulher ameaçou ir até o local onde ela está. “Ela disse que era para eu bloquear o marido dela ou iria vir pessoalmente me fazer excluí-lo do meu OnlyFans. Mas não sei quem é o cara”, revela.

A influencer +18 disse que fez um B.O. de dano ao patrimônio e ressaltou que não pode ser responsabilizada ou sofrer qualquer represália por homens comprometidos que assinam seus conteúdos.

“Não consigo acreditar que isso aconteceu. Juro, gente! Não dá para levar a culpa por cada cara casado que assina meu OnlyFans, é o que mais tem na plataforma. As mulheres que fiquem de olho nos seus maridos. Já falei e repito, não tive culpa alguma nessa. Agora ainda vou ter que dar um jeito nesse estrago”, finaliza.

