Durante a 24ª edição do Big Brother Brasil, a influencer Yasmin Brunet, participante do grupo camarote no programa, surpreendeu a todos os colegas de confinamento a afirmar que sofre de um mal, pouco ainda conhecido que atinge mulheres, muito confundido com celulite chamado de lipedema.

O Lipedema é uma condição caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso com aumento desproporcional em áreas como coxas, culotes, quadris, pernas e também nos braços, e no caso da modelo, será necessário passar por cirurgia.

“O lipedema é uma doença que geralmente surge na adolescência, mas que pode aparecer em qualquer idade. É uma distribuição de gordura diferente, com processos inflamatórios, em geral que tem pouca vascularização, falta oxigenação nesse tecido gorduroso e com isso cria uma certa distribuição exagerada nas regiões dos glúteos, pernas, quadril, bumbum. O mal é menos comum nos braços. Costuma ser muito doloroso. Ate mulheres magras podem ter”, explica Elisete Crocco, coordenadora do setor de cosmiatria da Sociedade Brasileira de Cosmiatria.

Segundo a especialista, o lipedema tem vários níveis, alguns necessários fazer cirurgia. “são células de gorduras doentes. Uma das grandes preocupações da doença é a dor que muitas vezes são insuportáveis e atrapalham na rotina da mulher. Dor para caminhar, correr, atrapalha na rotina, explica dra. Elisete.

A dermatologista conta que o tratamento é baseado, a princípio em dieta, prática de esportes de baixo impacto como natação, por exemplo, que amenizam as dores causadas pela doença, melhorar a vascularização do local e em casos mais graves fazer lipoaspiração para tirar excesso de tecido.

Elisete alerta que não existe ainda uma causa definida para o lipedema: “É uma deficiência genética, ninguém sabe como acontece. É um grande desafio para o paciente e para o dermatologista”.