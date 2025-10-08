Americana: pavimentação asfáltica chega às ruas Marco Campari e Luiz Panaro

Leia Mais notícias da cidade e região

As obras de pavimentação asfáltica da Rua Marco Campari, no bairro São Luiz, e da Rua Luiz Panaro, na região do Campo Limpo, seguem avançadas, com as equipes trabalhando em diversas frentes nesta segunda-feira (6). Os trabalhos são executados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), em trechos que antes eram de terra e grama e não tinham a estrutura adequada para o trânsito de motoristas e pedestres.

Na Rua Marco Campari, as intervenções avançaram com a aplicação da massa asfáltica no trecho entre as ruas São Vito e Joaquim Rocha Júnior, que recebe também os serviços de concretagem das calçadas e levantamento dos poços de visita. A obra incluiu ainda a pavimentação de um trecho da Rua São Vito, com a construção de um canteiro central.

Já na Rua Luiz Panaro, os trabalhos são realizados no trecho entre as ruas Batista Dextro e José Valentim Casati. O espaço já recebeu a implantação de guias e sarjetas e, agora, as equipes executam a base do pavimento, preparando a superfície para a aplicação do asfalto.

Estrutura

“O asfalto chega para trazer mais estrutura, segurança e qualidade de vida aos moradores dessas regiões. Essa era uma melhoria muito aguardada pela comunidade e que agora sai do papel. Com pavimentação, calçadas e drenagem adequada, garantimos mais conforto para quem mora e trafega por aqui, além de valorizar todo o entorno”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A pavimentação das vias tem investimento total de R$ 405.100,53, sendo R$ 287.306,00 provenientes de emenda parlamentar intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e R$ 117.794,53 de contrapartida da Prefeitura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP