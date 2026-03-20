Americana: plantão odontológico em dias especiais realiza mil atendimentos em um ano

A implantação do plantão odontológico aos finais de semana e feriados, iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, completou um ano neste domingo (15) com a realização de 1.004 atendimentos de urgência e emergência, o que corresponde a uma média de aproximadamente 84 procedimentos por mês. O plantão funciona aos sábados, domingos, pontos facultativos e feriados, das 8h às 12h, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Rua Dom Pedro II, nº 81, no Centro, ao lado dos Correios.

Iniciado em 15 de março do ano passado, o serviço é focado em casos que precisam de atendimento imediato, como dor de dente e outros problemas bucais que não podem aguardar o expediente regular para consulta com profissional da área. Para ser atendido, o paciente deve apresentar Cartão SUS e um documento com foto.

“A implantação do plantão foi uma decisão estratégica para garantir que o cidadão americanense não ficasse desamparado em momentos de dor ou imprevistos fora do horário comercial. Chegar à marca de quase mil atendimentos em um ano mostra que havia a demanda e que o serviço se consolidou como uma referência de cuidado imediato e humanizado na nossa rede municipal”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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A paciente Patrícia Coletti precisou de atendimento de urgência no CEO e ficou satisfeita com o serviço. “Tive uma experiência excelente. Desde o primeiro contato, fui atendida com muita rapidez, atenção e profissionalismo. A equipe foi extremamente cuidadosa, acolhedora e demonstrou grande competência em todos os momentos. Mesmo sendo uma situação de dor e preocupação, me senti segura e bem cuidada. É muito bom encontrar profissionais tão dedicados e humanos. Deixo aqui meu sincero agradecimento pelo atendimento, destacando também a limpeza impecável do ambiente”, relatou.

“Nosso foco no CEO, durante os plantões, é a resolutividade. Trabalhamos com uma equipe preparada para realizar intervenções que aliviem o sofrimento do paciente de forma rápida, evitando que um problema bucal se agrave. Esse balanço positivo reflete a eficiência do fluxo que criamos, priorizando sempre o acolhimento e a excelência técnica em cada procedimento realizado”, ressaltou a coordenadora do setor de Saúde Bucal, Claudia Borelli.

O atendimento de urgência e emergência no CEO ocorre exclusivamente aos finais de semana e feriados. De segunda a sexta-feira, a unidade é destinada apenas para tratamentos especializados a partir de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde. Nestes dias, os atendimentos de urgência seguem disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) com consultórios odontológicos, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. Nas unidades do São Vito e da Praia Azul, o funcionamento é até as 20h30.

“Buscamos garantir que o cidadão tenha sempre uma porta aberta para o atendimento odontológico, seja na Atenção Básica durante a semana ou no suporte especializado aos finais de semana. Essa estrutura organizada reflete o nosso compromisso em manter a eficiência no acolhimento de toda a população de Americana”, pontuou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

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