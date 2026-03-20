Morre Chuck Norris, lenda dos filmes de ação e artes marciais, aos 86 anos

A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (20).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo apuração da TMZ, o ator morreu no Havaí, na manhã de quinta (19), após ser hospitalizado por uma emergência médica.

Por enquanto, a família prefere manter em privado as circunstâncias de sua morte.

Chuck Norris atuou em numerosos filmes de ação e artes marciais nas décadas de 1970 e 1980, dentre os quais “O Voo do Dragão” (1972), em que contracena com Bruce Lee, “Braddock: O Super Comando” (1984) e a trilogia “Força Delta” (1986).

Nota da Família

“É com corações pesados que nossa família comunica o falecimento repentino de nosso amado Chuck Norris, ocorrido na manhã de ontem. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e estava em paz”.

Leia + sobre diversão e arte