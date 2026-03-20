AJUDANTE DE CARGAS 2° E 3° T / 10 VAGA(S) / AMERICANA

TRANSPORTADORA está com 10 vaga(s) em aberto para AMERICANA /

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Responsabilidades: Carga e descarga, organização de pallets e cargas

Requisitos: Experiencia com carga e descarga, trabalho braçal etc

Salário: R$ 1.900,00

Benefícios: VT em dinheiro + VR 29,80 + CB 200,00 em cartão + Ass Odonto + PLR + 15% sobre o salário como prêmio de Produtividade

Observações: Horário de trabalho: 2° turno: Segunda a Sexta (13:00 as 18:00 e 19:00 as 22:00) e Sábado (12:00 as 16:00) 3° turno: Segunda a sexta das 20h ás 05:03 Enviar turno de preferencia no campo do assunto ou numero 19 99899-0530

Os interessados deverão encaminhar o currículo aos cuidados de RH para o e-mail [email protected] com a sigla AJUDANTE no campo assunto até o dia 24/03/2026.

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