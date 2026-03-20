O prefeito de Americana, Chico Sardelli, se reuniu nesta sexta-feira (20) com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Americana para tratar da negociação salarial de 2026. No encontro, o prefeito informou ao sindicato que atenderá ao índice solicitado pela categoria, de 8,36%, sendo 5% de aumento real e 3,36% de reposição da inflação acumulada nos últimos 12 meses, além de 15% de reajuste no cartão alimentação.

O prefeito destacou a importância dos servidores para o funcionamento da administração municipal.

“Os servidores municipais têm sido fundamentais na nossa gestão para que a gente consiga entregar políticas públicas de qualidade, e é por isso que estamos reconhecendo o trabalho de cada um deles. Em todos os anos, concedemos reajustes acima da inflação e, neste ano, estamos atendendo o pedido do sindicato em relação ao aumento salarial e também ao cartão alimentação”, afirmou Chico Sardelli.

Agora, o acordo será encaminhado à Câmara para votação.

Participaram da reunião a presidente do sindicato, Patrícia Cavicchioli, além de um grupo de diretores da entidade. Ao lado do prefeito também estiveram o vice-prefeito Odir Demarchi; o chefe de Gabinete Franco Sardelli; a secretária de Fazenda Simone Inácio de França Bruno; o secretário de Governo Jesuel de Freitas; o secretário de Negócios Jurídicos Maurício Marzochi; o secretário de Administração Eduardo Flores; e o secretário de Comunicação Leon Botão.