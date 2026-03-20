A vereadora de Americana Professora Juliana (PT) publicou um vídeo defendendo o governo Lula da Silva (PT) na crise do aumento dos combustíveis e viralizou no Instagram esta sexta-feira.
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Além dela, outro nome do PT que agitou a rede social foi o ministro da Fazenda Fernando Haddad.
Ele publicou que está disposto a entrar na disputa ‘para ganhar’. A previsão é que ele vem mesmo para governador para a disputa com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Juliana põe a culpa no Bolsonaro
⛽ Gasolina nas alturas… e o desconto nunca chega pra você. Por quê?
A Petrobras reduziu o diesel. Já tinha reduzido antes.
Mas lá na bomba… o preço continua subindo.
Coincidência? Não.
Tem uma palavra que explica isso: privatização.
A antiga 🇧🇷 BR Distribuidora 🇧🇷 foi vendida em 2019 e virou Vibra Energia.
Antes, o Estado controlava grande parte da cadeia.
Hoje, entre a refinaria e o posto, tem mais gente no meio — e essa gente quer lucro.
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