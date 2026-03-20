Subprefeitura do Picerno planta mais de 100 árvores nativas em avenida de Sumaré

A Subprefeitura do Picerno, em Sumaré, promoveu o plantio de mais de 100 mudas de árvores nativas no canteiro central da Avenida Assef Fuad Maluf. Entre as espécies escolhidas estão ipês branco e amarelo, conhecidos pela beleza das flores e pela contribuição ambiental.

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A ação integra as iniciativas de preservação e ampliação da arborização urbana no município, com foco na melhoria da qualidade ambiental e no bem-estar da população. Além de contribuir para a redução da temperatura e aumento da umidade do ar, o plantio também colabora para a valorização paisagística da região.

As mudas utilizadas foram fornecidas pela Secretaria de Sustentabilidade, por meio do viveiro municipal, que também oferece suporte técnico para o desenvolvimento adequado das espécies.

De acordo com a administração, a escolha por espécies nativas favorece a adaptação das árvores ao ambiente local e fortalece a biodiversidade. A orientação técnica dos engenheiros florestais da secretaria garante que o plantio seja realizado de forma correta, aumentando as chances de crescimento saudável das mudas.

A expectativa é que, nos próximos anos, as árvores estejam plenamente desenvolvidas, proporcionando sombra, florescimento e um novo aspecto visual à avenida, tornando o espaço mais agradável para moradores e motoristas que utilizam o local diariamente.

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