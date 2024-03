O Dia Internacional da Mulher será celebrado com atrações especiais no Teatro Municipal Lulu Benencase, nesta sexta-feira (8), às 19h30, abrindo oficialmente a programação do “Americana por Elas – Mês da Mulher”. Haverá a apresentação da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e da cantora Valéria Cruz, com repertório de MPB, além de homenagem alusiva à data. A entrada é gratuita com arrecadação voluntária de um pacote de absorvente de higiene íntima para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

As atividades do “Americana por Elas – Mês da Mulher” serão promovidas pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). O evento no Teatro Municipal conta com a parceria da Secretaria de Cultura e Turismo.

“Será uma noite repleta de homenagens às mulheres, com atrações culturais nesta data tão especial. É uma forma de nos reunirmos para valorizarmos o papel da mulher na sociedade. Neste mês, preparamos uma programação com diversas atividades para a população, com palestras, oficinas, encontros, entre outras ações que serão realizadas por meio de várias parcerias. O objetivo é promover o bem-estar das mulheres, a conscientização para o enfrentamento da violência, a saúde mental e a qualidade de vida”, diz a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, destaca a importância da comemoração às mulheres com a realização de eventos culturais. “A Banda Municipal preparou um repertório encantador para celebrar este dia. Convido todas as mulheres a se juntarem a nós nesta noite”, observa Marcia.

A programação é realizada através do Americana por Elas – Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Promoção da Equidade de Gênero, vinculada à SASDH, Comitê Gestor Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Mulher e Promoção da Equidade de Gênero, CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), entre outros parceiros.

Repertórios

A Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”, regida pelo maestro Jair dos Santos, prepara um repertório com as músicas Carinhoso (Pixinguinha), Garota de Ipanema (Tom Jobim), Esperando na Janela (Gilberto Gil) e Trem das Onze (Adoniran Barbosa).

A cantora Valéria Cruz vai interpretar as canções Amor de Índio, Besame, Marina, Lindo lago do amor e Maria Maria.

Homenagens

O evento também vai reconhecer personagens da cidade identificadas com a temática “Seja uma mulher que levanta outras mulheres”. As homenagens serão entregues a:

Elza Cassitas Sferra

Vice-presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), representando as mulheres que trabalham e estão à frente das Associações em Americana.

Carmem Berto Bernardo

Presidente da AAMA (Associação Americanense de Acolhimento), representando as mulheres que trabalham e estão à frente das organizações da sociedade civil que prestam relevantes serviços ao município.

Dulcinéia Benedito, a Dona Dulce

Servente no Paço Municipal desde 1990, representando as mulheres servidoras públicas de Americana.

Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte

Vice-presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), representando as mulheres que estão à frente dos Conselhos Municipais.

Ivanete Caldeira

Proprietária e diretora do Grupo Primícia, há 25 anos na cidade, representando as mulheres empresárias de Americana.