Entrada de mulheres no Hopi Hari é na faixa no dia das mulheres

Nesta sexta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres, o Parque Temático Hopi Hari

realiza uma homenagem especial à singularidade e importância das mulheres. Em um gesto de reconhecimento e celebração, todas* as mulheres terão entrada gratuita.

As mulheres desempenham papéis essenciais em todos os aspectos da vida, e esta homenagem é uma forma de expressar gratidão e admiração por suas conquistas e contribuições. Sem nenhuma outra condição, o Hopi Hari convida todas as mulheres a desfrutarem de um dia especial, dedicado exclusivamente a elas, em um dos maiores parques de diversão da América Latina.

O Hopi Hari, conhecido como o “País Mais Divertido do Mundo”, oferece uma experiência única em um espaço de 760 mil metros quadrados, repleto de mais de 40 atrações para toda a família. Desde a emocionante Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, até o relaxante passeio pelo Rio Bravo, com mais de 600 metros de corredeiras, o parque promete diversão e aventura para todos os visitantes.

Dividido em cinco regiões temáticas, o Hopi Hari transporta seus visitantes para um mundo de fantasia, com Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Essa iniciativa no Dia Internacional das Mulheres destaca o compromisso do parque em reconhecer e celebrar a singularidade feminina.

* Sugerimos chegar cedo para garantir o acesso, pois a cortesia está sujeita à capacidade de atendimento do parque.

Sobre o Hopi Hari

Hopi Hari é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Com 760 mil metros quadrados, uma área duas vezes maior que o Estado do Vaticano. São mais de 40 atrações para toda família, incluindo a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio refrescante por corredeiras com mais de 600 metros.

O País Mais Divertido do Mundo, como é conhecido, tem 5 regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, foi projetado como um país fictício, com capital, idioma próprio, entre outras características. O parque está a 30 km de Campinas e 72 km de São Paulo e recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.

