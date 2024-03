O União Brasil anunciou nesta quinta-feira (07) que está sob nova direção em Americana.

Quem assume no município a partir desta data é o especialista em Marketing Político, Eduardo Guastalli.

Segundo o novo presidente, o partido agrega um grupo político independente e visa as eleições 2024, com possibilidade de vereadores agregarem na janela partidária.

“Somos um grupo forte, com um trabalho em conjunto que vai refletir não só em 2024, mas no futuro da política, transformando Americana em um exemplo de progresso e união”, declarou Guastalli finalizando: “política se faz em grupo”.

TUCANOS- Nos Bastidores, comenta-se que A MENTE por trás do novo União Brasil é o ex-coordenador da campanha do PSDB em Americana em 2020 e de parte da campanha de reeleição do ex-deputado Vanderlei Macris Wilian Tião, hoje ligado ao vereador bolsonarista e ex-MBL de São Paulo Rubinho Nunes.

