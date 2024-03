O ex-vereador Wellington Rezende desistiu

de vir candidato este ano em Americana. Ele está filiado no MDB e estava no Top3 do partido para assegurar uma cadeira para o próximo mandato. Rezende enviou nota ao NM explicando sua saída da disputa. Ele afirma haver problemas de compatibilidade com sua atividade de Conselho Regional de Técnicos do Estado.

Ele foi candidato a vice na chapa de Giovana Fortunato em 2020 (ficaram em 2o lugar com quase 30 mil votos) e era dado como nome certo do MDB do ex-prefeito Omar Najar.

Leia abaixo carta enviada por Rezende para o NM

Nem todos sabem da minha jornada profissional atual, mas desde o ano passado fui eleito como diretor administrativo do

Conselho Regional dos Técnicos em São Paulo. (CRT/SP) Leia + sobre política regional Tenho desempenhado um trabalho voltado ao ensino técnico, palestrado em escolas por todo Estado. Sempre fui movido por desafios, e também sempre comprometido com o que decido realizar. Então neste momento continuarei me dedicando a esta jornada dentro da educação, da organização da autarquia e do desenvolvimento profissional de muitos no mercado de trabalho. Por isso, considerando este trabalho e em conjunto com uma decisão familiar, comunico que não irei disputar as eleições neste ano de 2024. Agradeço o apoio que recebo até hoje de muitos! Continuarei ativo junto à comunidade, assim como sempre fiz (mesmo antes da vereança e até nos dias atuais). Desejo boa sorte e muita responsabilidade a todos os pré candidatos da cidade e região.

