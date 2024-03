Os imóveis estão localizados em diversos estados brasileiros; lances variam de R$ 5 mil a R$ 1 MM

O Banco Bradesco, em parceria com a Mega Leilões, realizará neste mês de março, quatro leilões nos dias: 08 às 15h; 19 e 21 às 15h; 11 às 11h e 19 às 20h, com Fernando Cerello – leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões (www.megaleiloes.com.br).

Serão ofertados 98 imóveis, entre: residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais, localizados em diversos estados, sendo:

Dia 08, às 15h – Leilões (1º e 2º) da Alienação Fiduciária : serão leiloados 24 imóveis, localizados na Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. A maioria dos lances mínimos no 2º leilão, são bem atrativos e variam de R$ 120 mil a R$ 397 mil. Destaques para o 2º leilão: um apartamento em Cuiabá/MT, com área privativa de 54m² e uma vaga de garagem – lance mínimo de R$ 262 mil e um apartamento em Curitiba/PR, com área privativa de 44m² – lance mínimo de R$ 174 mil. Os Imóveis encontram-se ocupados.

Pagamento somente à vista – sem desconto.

Dias 19 e 21, às 15h – Leilões (1º e 2º) da Alienação Fiduciária : serão leiloados 12 imóveis, localizados em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. A maioria dos lances mínimos no 2º leilão, são bem atrativos e variam de R$ 192 mil a R$ 1 MM. Destaques para o 2º leilão: Um prédio comercial em Nova Mutum/MT, com área de terreno de 1.000m² e constr. lançada no cadastro Municipal de 730m² – lance mínimo de R$ 1 MM e um apartamento em São Paulo/SP, com área privativa coberta de 47m² e uma vaga de garagem – lance mínimo de R$ 341 mil. Os Imóveis encontram-se ocupados.

Pagamento somente à vista – sem desconto.

Dia 19, às 20h : serão leiloados 44 imóveis, localizados no Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Os lances mínimos variam de R$ 5 mil a R$ 573 mil. Destaques: uma casa em Vargem Grande do Sul/SP, com área de terreno de 1.484m² e construída de 443m² – lance mínimo de R$ 427 mil e um prédio comercial em Bilac/SP, com área de terreno de 840m² e construída estimada de 857m²- lance mínimo de R$ 334 mil.

– Para este leilão, o Bradesco facilita o pagamento dos lances, que poderá ser:

À vista com 10% de desconto; ou

Parcelado em 12 vezes sem juros e sem correção, com sinal de 25% (exceto o imóvel identificado no lote nº 42, cujo pagamento é somente à vista com 10% de desconto); ou

Para imóveis com valor até R$ 100 mil:

· Parcelado em 24 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM anual (se positivo), com sinal de 25%; ou

Para imóveis com valor superior a R$ 100 mil:

· Parcelado em 36 ou 48 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM mensal (se positivo), com sinal de 30% (exceto o imóvel identificado no lote nº 42, cujo pagamento é somente à vista com 10% de desconto).

Dia 11, às 11h : serão leiloados 18 imóveis “Faça Sua Proposta”, localizados no Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Para este leilão, ficará a critério do interessado fazer a sua proposta, sendo que o maior valor alcançado no encerramento do leilão será submetido ao Vendedor. Os imóveis que não tiverem os valores aprovados, ficarão disponíveis no site do Leiloeiro por mais 30 dias corridos para o recebimento de propostas.

– Para este leilão, o Bradesco facilita o pagamento dos lances, a exemplo do leilão de 19.03.

As informações sobre os eventos estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões –www.megaleiloes.com.br .

Para participar, é necessário se cadastrar site da Mega Leilões, ler atentamente a descrição do lote e o edital de venda do leilão desejado e solicitar a habilitação para o imóvel específico.

SERVIÇO

Leilão de imóveis – Alienação Fiduciária (1º e 2º)

Data: 08/03

Horário: 15h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML27437

Quantidade: 24

Pagamento: Somente à vista – sem desconto.

Leilão de imóveis – Alienação Fiduciária (1º e 2º)

Data: 19 e 21/03

Horário: 15h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML27599

Quantidade: 12

Pagamento: Somente à vista – sem desconto.

Leilão de imóveis residenciais, comerciais e terrenos

Data: 19/03

Horário: 20h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML27639

Quantidade: 44

Pagamento: À vista com 10% desconto ou parcelamento.

Leilão de imóveis residenciais, comerciais e terrenos

Data: 11/03

Horário: 11h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML27643

Quantidade: 18

Pagamento: À vista com 10% desconto ou parcelamento.