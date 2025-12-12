A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quinta-feira (11) a limpeza das canaletas de escoamento de água pluvial da Avenida Nicolau João Abdalla. O serviço continua nesta sexta (12) e tem como objetivo garantir o bom funcionamento da rede de drenagem e evitar acúmulo de água na via.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante a realização dos trabalhos, das 7h às 14h, a via permanecerá parcialmente interditada, para preservar a segurança de motoristas, pedestres e dos servidores.

“Esse tipo de serviço é fundamental para manter o escoamento funcionando bem e evitar transtornos para quem usa a via. Nosso objetivo é garantir mais segurança e cuidado para os americanenses”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Leia Mais notícias de Americana e região