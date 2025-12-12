O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro usou suas contas nas redes sociais para mostra o pai, Jair Bolsonaro, dormindo, roncando e soluçando em vídeo feito antes da prisão dele.

Hoje JB está preso em uma cela especial na sede da Polícia Federal em Brasília e sua defesa pede que ele saia para fazer cirurgia e depois se recuperar em casa.

Escreveu Carlos Bolsonaro

Eu não pretendia tornar público um vídeo que expõe meu pai em mais uma situação terrível como os reflexos da facada que levou de antigo integrante do PSOL – o fato exposto registrado antes da sua prisão arbitrária se faz necessário e me dilacera de forma que não sei explicar – porque é doloroso demais encarar aquilo que meus próprios olhos veem diariamente, quando estou com ele. Mas a realidade é impossível de ignorar.

