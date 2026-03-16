Americana apresenta programação da Semana da Água 2026

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Água e Esgoto (DAE), promove entre os dias 22 e 31 deste mês as atividades da Semana da Água com o tema “A importância da água em todos os tempos”.

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A abertura será no Dia Mundial da Água (22 de março, domingo), com a celebração dos 25 anos do projeto Barco Escola da Natureza, na Praia dos Namorados. A programação começa às 9h, com solenidade de abertura, seguida das atividades programadas pelo Barco Escola.

“A abordagem sobre a importância da água será trabalhada em diversas parcerias e atividades de educação ambiental, com o objetivo de chamar a atenção para esse tema, promovendo o despertar da consciência para proteger esse recurso vital que é a água”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçalves.

O superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Fábio Renato de Oliveira, ressalta a importância das ações. “A programação da Semana da Água foi especialmente elaborada para ampliar a conscientização sobre a importância da água, um bem finito. As atividades buscam fortalecer os projetos e ações desenvolvidos no município, visando avançarmos nas políticas públicas voltadas à gestão da água e ao meio ambiente, prioridades do governo do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, diz Fábio.

“Existe a necessidade da conscientização permanente para promover o uso consciente da água, evitando o desperdício, pois os recursos hídricos são finitos e fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Reflorestar os córregos para proteger as nascentes, combater as queimadas e a poluição, preservar e respeitar o meio ambiente são questões essenciais que irão assegurar o futuro do planeta e das futuras gerações. A Semana da Água irá proporcionar uma reflexão sobre os temas e mobilizar a população para a importância da água para todos os tempos”, reforça a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

A programação da Semana da Água inclui ações de educação ambiental, cursos, concurso, visitas guiadas ao Jardim Botânico e Parque Ecológico, caça ao tesouro, oficinas de Turbante e de Ikebana, aniversário da Casa da Agricultura e do Centro Educativo, comemoração de 25 anos do Barco Escola da Natureza, curso de repelente, ação educativa no Bosque PCD, capacitação para horticultores, entre outras iniciativas.

Programação da Semana da Água Americana

22/03 (domingo)

9h – Abertura da Semana da Água e comemoração pelos 25 anos do projeto Barco Escola da Natureza

Distribuição de mudas e sementes e oficina de desenho no Barco Escola da Natureza, durante a comemoração do aniversário de 25 anos do projeto

Local: Sede do Barco Escola • Rua José Ferreira Coelho, 815, Praia dos Namorados

23/03 (segunda-feira)

8h30 – Visita guiada “Caminho das Águas”, com participação do grupo Pernas da Alegria

Local: Início no Viveiro de Mudas • Rua Izolina Geminiani Rosa, 1.550, Jardim Brasília

19h – Capacitação para Horticultores de Americana: “Turismo rural sustentável”

Local: Plenarinho da Câmara Municipal • Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835, Jardim Miriam

Em parceria com a CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral)

24/03 (terça-feira)

9h – Aniversário da Casa da Agricultura e Encontro com educadores da Rede Municipal e Estadual de Ensino para divulgação do Programa de Educação Ambiental 2026

Local: Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi

25/03 (quarta-feira)

8h30 – Curso de repelente caseiro

Atividade com idosos do programa Vida Longa, aberta também à população

Local: Casa da Agricultura • Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi

Em parceria com a Secretaria de Saúde

18h às 19h30 – Distribuição de mudas e sementes

Projeto Universitário Raiz

Local: UNISAL – Campus Maria Auxiliadora • Avenida de Cillo, 3.500, Parque Universitário

26/03 (quinta-feira)

8h30 – Visita à Casa da Agricultura com construção de maquete

Atividade exclusiva para alunos do 3º ano da Escola Estadual Prof. Alcindo Soares do Nascimento, vencedores da 4ª edição do Campeonato de Tampinhas

Local: Casa da Agricultura • Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi

Em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

13h30 às 16h30 – Ação de educação ambiental pelo Dia Mundial da Água – distribuição de mudas e sementes

Atividade de conscientização sobre uso responsável da água e preservação ambiental

Local: Supermercados São Vicente – Loja 11 • Avenida de Cillo, 2.200, Jardim São José

Em parceria com os Supermercados São Vicente

27/03 (sexta-feira)

8h30 – Atividade de educação ambiental: “Caça ao tesouro ambiental”

Ação voltada aos alunos da Escola Tangará, vencedores da 4ª edição do Campeonato de Tampinhas

Local: Parque Natural Nilton Pinto Duarte • Avenida Rafael Vitta, 2.222, Vila Louricilda

13h30 às 16h30 – Ação de educação ambiental pelo Dia Mundial da Água – distribuição de mudas e sementes

Atividades de conscientização sobre uso responsável da água e preservação ambiental

Endereço: Supermercados São Vicente – Loja 01 • Rua João Bernstein, 630, Jardim São Vito

Em parceria com os Supermercados São Vicente

28/03 (sábado)

9h – Café da manhã no Bosque PCD

Atividade de conscientização sobre preservação do local junto à comunidade do entorno

Endereço: Rua Xingu esquina com Rua dos Solimões, Jardim São Roque

30/03 (segunda-feira)

13h30 – Oficina de turbantes solidários

Confecção de turbantes para doação à Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), com reaproveitamento de fios

Local: Casa da Agricultura • Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi

Atividade aberta ao público, conduzida pela professora Maria Adelina Pereira, da Fatec

31/03 (terça-feira)

8h30 – Oficina “Reflexões com Ikebana”

Atividade aberta ao público

Local: Casa da Agricultura • Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi

Em parceria com a Igreja Messiânica e com o Sanguetsu, uma das atividades da Fundação Mokiti Okada

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