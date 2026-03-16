As lotéricas deixam, a partir de hoje (16 de março de 2026), a fazer alguns serviços de pix para usuários não clientes da Caixa Econômica Federal.

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A Caixa suspendeu os serviços de Pix Saque e Pix Troco nas casas lotéricas de todo o Brasil.

A instituição informa que o saque de dinheiro no balcão continuará funcionando normalmente para clientes do banco, mas a funcionalidade específica de Pix foi desativada.

Principais Mudanças e Regras (Março/2026) em Lotéricas:

Suspensão: Pix Saque e Pix Troco (uso de QR Code para retirar dinheiro) não estão mais disponíveis nas lotéricas.

Saques Tradicionais: Clientes da Caixa ainda podem realizar saques com cartão, CPF ou aplicativo (Caixa Tem).

Apostas: É possível pagar apostas com Pix em algumas unidades, conforme regras específicas da lotérica e do app Agência Brasil.

Serviços mantidos: Pagamento de boletos, contas de consumo (água, luz), benefícios sociais e recebimento de prêmios de loterias.

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