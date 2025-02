Americana promove Encontro com Agentes Culturais nesta terça-feira

A Prefeitura de Americana promove, nesta terça-feira (4), às 19h, o Encontro com Agentes Culturais contemplados em editais de chamamento público para a realização de projetos por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB – Lei Federal 14.399/2022). O evento acontece na Sala de Cinema do Museu de Arte Contemporânea (MAC), localizado no CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana, com entrada gratuita.

O encontro apresentará a Comissão de Monitoramento dos Projetos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), nomeada para acompanhar a execução dos projetos em tempo real. O edital nº 05/2024 disponibilizou o valor de R$ 982.326,12 para 14 projetos, destinando R$ 70.166,15 para cada selecionado.

Os proponentes contemplados são: Cicero Ronaldo Ferreira Alencar (projeto Rimas que Unem: Batalha de Rima de Americana), João Raimundo Nalão (“Sensações”), Renata Ferreira Borges (CINE CONCERTO ANIME – EDIÇÃO NARUTO), Caio Villafanha Negro (Nascente Musica), Thiago Burioli (Origens: Instalação permanente de Esculturas), Aline Pereira da Silva (Circulando com Shui: O retorno das Águas), Luiz Carlos Silva de Lima (Carne, suor e sangue), Fafatta Gianfratti Lorena da Rocha (“Diversidade e Expressão nas Comunidades de Americana: Vozes da Periferia e Lendas do Folclore”), Pietra Borges Saucedo (Kintsugi – cicatrizes A beleza das cicatrizes da vida), Renata Pereira Calixto (MÁSCARAS SOCIAIS), Reinaldo Ribeiro dos Santos (VIVENDO A CAPOEIRA COM POSSIBILIDADE DE EMPODERAMENTO FEMININO), Wellington Lucas da Silva (PASSOS DE RESPEITO), Julio Cesar dos Santos (ARTE POR AMERICANA) e Roberta Antonelli Pajaro (Ressonância urbana).

Será feita a leitura dos Termos de Execução, seguida de uma sessão de tira-dúvidas com os agentes culturais e da elaboração do calendário coletivo de ações.

Além disso, durante o evento, os alunos do curso de Direção de Arte e Roteiro — financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo — receberão seus certificados de conclusão.

“As políticas nacionais de fomento à cultura democratizam o acesso aos recursos e ampliam o acesso da população às ações culturais. Os projetos são essenciais para revelar e ampliar o alcance da produção artística de Americana”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana está localizado à Av. Brasil, 1293, no Jardim São Paulo.

