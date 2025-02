Sumaré segue com vacinação antirrábica em fevereiro

Vigilância em Zoonoses da Secretaria de Saúde de Sumaré realizou na última semana a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos. A ação acontece sempre na última quinta-feira do mês, mediante agendamento prévio. Para receber o imunizante é preciso que o animal tenha a partir de quatro meses e esteja em boas condições de saúde.

A vacina é obrigatória por Lei em todo território nacional e o reforço deve ser realizado anualmente em todos os cães e gatos. É importante levar a carteirinha de vacinação do animal para registrar a dose aplicada, pois o responsável poderá conferir se está perto de receber o reforço.

Lembrando que a carteirinha é o único meio de garantir que o seu animal está vacinado.

Antirrábica é a principal

“A vacina antirrábica é a principal forma de controle da doença em áreas urbanas e rurais, respondendo pela diminuição dos casos de raiva canina e felina e, como consequência, também da raiva humana. Por isso, não deixem de aproveitar esta oportunidade de vacinar gratuitamente os animais”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Todas as famílias podem realizar o agendamento, por meio do telefone (19) 3883 7486. O funcionamento do setor é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e está localizado na Avenida da Saudade, s/n, Jardim Planalto do Sol.

