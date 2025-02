Observatório Municipal de Americana (OMA) retoma atividades em 5 de fevereiro

Leia + sobre Famosos, artes e música

O Observatório Municipal de Americana (OMA), vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, inicia as atividades públicas de 2025 na próxima quarta-feira (5), com visitas guiadas para a observação de astros da estação e dos planetas Júpiter e Marte, visíveis nesta época do ano.

As visitas são acompanhadas de explicações técnicas por parte do astrônomo do OMA, Carlos H. A. Andrade, ou outro profissional da área, e acontecem às quartas e sextas-feiras, em duas turmas, às 20h30 e 21h30. Os grupos compostos por 15 pessoas são formados por meio de agendamento prévio pelo telefone (19) 3408-4800.

“Em 2025, ano em que o Observatório Municipal de Americana ‘Nelson Travnik’ completa 40 anos de atividades, vários fenômenos astronômicos estão previstos, com destaque para o eclipse total da Lua, que ocorrerá na madrugada do dia 14 de março”, adiantou o astrônomo do núcleo cultural.

Em caso de tempo nublado ou chuva, a visita é cancelada e é necessário o agendamento de uma nova data. Crianças menores de 5 anos não podem entrar na cúpula do OMA por questões de segurança e têm acesso ao terraço na companhia de um adulto.

O acesso ao Observatório é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

“O OMA passou por uma série de manutenções preventivas e de ajustes dos equipamentos ópticos neste início de ano e está preparado para reabrir as portas e disseminar conhecimento sobre o céu e os astros”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP