Americana qualifica servidores públicos que operam caminhão Munck

A Prefeitura de Americana, por meio do Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu nesta segunda e terça-feira (18 e 19) uma capacitação para servidores que operam caminhão Guindauto Munck (guindaste) durante a jornada de trabalho.

O treinamento envolveu 10 funcionários da Unidade de Parques e Jardins (UPJ) e abordou aspectos teóricos e práticos, incluindo identificação de comandos, técnicas de içamento, prevenção de acidentes e manutenção básica do equipamento.

A técnica em segurança do trabalho, Ana Bárbara Bueno Lopes, destacou a importância da qualificação. “É muito importante esse aprimoramento e atualização para manusear a máquina. A missão do SESMT é garantir que os trabalhadores conheçam os riscos do dia a dia e nosso maior objetivo é que todos retornem para casa com saúde e em segurança”, afirmou.

Curso

O curso, ministrado pelo instrutor do SENAI Hélio Barion, apresentou na parte teórica fundamentos e conceitos do caminhão, normas de segurança (NR-11 e ABNT), classificação, manutenção preventiva, além de legislação e responsabilidades do operador. Na etapa prática, os participantes trabalharam a movimentação de cargas e patolamento, uso de acessórios (cintas, ganchos e olhais) e diagnóstico de equipamentos.

O diretor da UPJ, Donizete de Paula, ressaltou a relevância da ação. “É fundamental que os funcionários tenham amplo conhecimento sobre máquinas que utilizam diariamente, evitando problemas e riscos para a própria saúde”, destacou.

Após a conclusão, o SESMT, vinculado à Secretaria de Administração, emitirá certificado com validade de dois anos para os participantes.

