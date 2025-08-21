A polícia federal foi bater em Santa Bárbara d’Oeste para fechar uma fábrica clandestina de armas. A operação conjunta com o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foi na noite de quarta-feira (20).

A operação começou em Americana, mas a ‘unidade fabril’ ficava em Santa Bárbara. Os armamentos eram produzidos para abastecer facções criminosas que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Homens do Baep observavam dois carros suspeitos na Rua Campinas, no bairro Novo Mundo, em Americana. Na abordagem foram encontradas diversas peças de armas de fogo e os rapazes disseram que tinham vindo à região para a finalização do material.

Os policiais localizaram um depósito em Americana, com peças já em fase de acabamento suficientes para montar cerca de 40 fuzis modelo AR-15.

Fábrica em SANTA BÁRBARA Os homens indicaram outro endereço onde foram apreendidos maquinários, ferramentas e moldes usados na produção das armas.

ENTRADA DA POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal foi chamada para realizar perícia e acabou levando os suspeitos para a Delegacia em Campinas. Eles permaneceram presos.

