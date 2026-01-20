Americana recebe Classics Festival: 8 shows de rock, veículos antigos e gastronomia

O Centro de Cultura e Lazer (CCL), em Americana, será palco do Classics Festival, evento que abre o calendário cultural de 2026 reunindo música, antigomobilismo e gastronomia. O festival acontece entre os dias 23 e 25 de janeiro, com entrada gratuita, e promete atrair fãs do classic rock, famílias e apaixonados por carros e motos retrô.

A programação musical contará com shows de bandas cover e tributos a grandes nomes do rock internacional. Na sexta-feira (23), o público poderá conferir tributos a Aerosmith e Guns N’ Roses. No sábado (24), sobem ao palco tributos a Led Zeppelin, um especial Anos 60 a 80, e Queen.

No domingo (25), além dos shows, o evento recebe o Encontro de Carros e Motos Retrô e Clássicos, a partir das 9h, aberto ao público e destinado a veículos com mais de 30 anos de fabricação. Os expositores receberão certificado de participação e brindes. A programação musical do domingo inclui apresentações com repertório de Creedence, ZZ Top e Ramones, Classic Rock e encerramento com AC/DC Cover.

A praça de alimentação oferecerá diversas opções gastronômicas, como costela na brasa, torresmo, burgers na parrilla, frango, espetinhos, pastéis, porções variadas, além de churros, doces e sorvetes. Para beber, haverá chopp, cervejas, drinks, sucos naturais e refrigerantes.

O Classics Festival contará ainda com Espaço Kids, barracas de camisetas e variedades, área reservada para motos e será um evento pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. Não será permitida a entrada com alimentos, bebidas ou coolers no espaço do festival.

Programação de shows

Sexta-feira – 23 de janeiro

19h – Aerosmith Cover (Banda Crazy)

20h30 – Guns N’ Roses Cover (Banda Nightrain)

Sábado – 24 de janeiro

15h30 – Led Zeppelin Cover (Banda Livezeppelin)

18h30 – Tributo Anos 60 a 80 (Banda Midnight Rockers)

20h – Queen Cover (Banda Her Majesty)

Domingo – 25 de janeiro

9h – Encontro de Carros e Motos Retrô e Clássicos

12h – Creedence / ZZ Top / Ramones (Banda Big Bad Wolf)

15h – Classic Rock (Banda Frann Azalin Rock Club)

18h – AC/DC Cover (Banda Rising Power)

O evento é uma realização da MK Produções e Eventos, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e curadoria cultural de Anderson Kbça.

Serviço

Local: Centro de Cultura e Lazer – CCL | Americana/SP

Data: 23 a 25 de janeiro de 2026

Horários do evento: sexta-feira: 18h às 22h |sábado: 12h às 22h | domingo: 09h às 22h

Entrada gratuita

