DAE testa novo bombeamento pra região do Gramado esta 4a

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana inicia, nesta quarta-feira (21), os testes operacionais do Centro de Reservação do Parque Gramado (CR-16), etapa fundamental para a entrada em funcionamento do novo reservatório.

Após a conclusão da limpeza interna, dos testes de estanqueidade e do processo de desinfecção do reservatório, as equipes do DAE passam a executar os testes iniciais de bombeamento do sistema. Durante esse período, poderá ocorrer intermitência no abastecimento de água, entre 8h e 12h, no quadrilátero formado pelas ruas João Batista Bazaneli, Avenida da Amizade, Avenida Serra do Mar, Rua Serra da Borborema e Rua José Sacoman, abrangendo o Parque Gramado e partes dos bairros Vila Dainese e Parque da Liberdade.

Os testes têm como objetivo avaliar o funcionamento das bombas, a pressão, a vazão e o comportamento da rede de abastecimento que será atendida pelo CR-16. Em alguns pontos da região, também podem ser observadas descargas de água na via pública, procedimento técnico necessário para o correto enchimento da rede e para a verificação do desempenho do sistema em operação.

As equipes acompanham toda a região durante essa fase para identificar eventuais pontos sem abastecimento, ajustes necessários na rede e possíveis correções. Caso seja identificado algum problema, os testes são interrompidos para a realização dos ajustes. Não havendo intercorrências, o sistema permanece em operação e passa a ser monitorado.

De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, esta etapa é decisiva para a implantação do novo reservatório.

Fala Fábio do DAE

“Estamos entrando na fase de testes operacionais do CR-16, que envolvem o bombeamento e a análise do comportamento da rede na região. É um trabalho técnico, com acompanhamento constante, para garantir que o sistema funcione de forma segura, eficiente e dentro dos parâmetros necessários antes da entrega definitiva à população”, explicou.

Na sequência, o DAE realizará a análise detalhada das pressões identificadas no bairro com o sistema em funcionamento. Essa etapa pode se estender por alguns dias e permitirá definir eventuais correções e ajustes finais na rede.

Na primeira fase, o novo reservatório vai atender moradores do Parque Gramado e parte do Parque da Liberdade.

Posteriormente, após a construção de uma adutora que será interligada ao sistema, o atendimento será ampliado para os bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade (total) e Jardim da Balsa, atualmente abastecidos pelo Centro de Reservação CR-8, no São Roque.

Com capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros de água, o CR-16 integra o conjunto de investimentos estruturantes do DAE para ampliar a reservação e aprimorar o abastecimento em Americana, seguindo o mesmo padrão dos centros implantados nos bairros Jardim Ipiranga (CR-5), Cidade Jardim (CR-6) e Vila Santa Catarina (CR-3).