Maior festival gastronômico do Brasil, Torresmofest, chega pela primeira vez no Americana Shopping

O Americana Shopping será palco do maior festival gastronômico do Brasil, Torresmofest, evento que celebra as iguarias à base de proteína suína, mas com diversas opções de outros sabores, tudo para agradar os paladares mais exigentes. O evento, que já marcou mais de 550 edições e mais de 9 milhões de visitantes ao redor do Brasil, acontecerá de 26 de fevereiro a 01 de março, com entrada gratuita



O torresmo, protagonista absoluto do festival, ganha o palco com versões que celebram a tradição e a criatividade da gastronomia brasileira. Preparado com técnicas artesanais e ingredientes selecionados, o petisco mais querido do país aparece em releituras que conquistam todos os paladares: tem a clássica pururuca, crocante e salgada na medida certa; o torresmo de rolo, servido fatiado e suculento, com aquela camada dourada irresistível; e o tradicional de boteco, que remete às melhores memórias afetivas da culinária popular.



Mas a experiência vai muito além! Mais de 25 expositores participam do evento, oferecendo um cardápio variado que inclui costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, batatas recheadas, lanches de costela e opções de doces artesanais e sobremesas. E ainda, Churrasco Grego e Arroz Caldoso de Cupim, um prato típico da Espanha com aquela pitada brasileira.



O evento é Pet Friendly, ou seja, você pode levar seu bichinho de estimação para curtir junto. Para os pequenos, a diversão também está garantida com uma área kids gratuita, garantindo tranquilidade para os pais e entretenimento seguro para a criançada.



E para completar a experiência gastronômica, o público encontrará chopp artesanal, cervejas geladas e uma seleção de drinks variados. E a trilha sonora está garantida com shows ao vivo todos os dias, apresentando bandas e artistas que trazem covers de sucessos nacionais e internacionais, criando o clima perfeito para prolongar o passeio, reunir amigos, celebrar e relaxar ao som de boa música. Confira a programação completa:



QUINTA-FEIRA (26)

20h- Living in Sing – Cover Bon Jovi



SEXTA-FEIRA (27)

20h- Banda M05 – Tributo Mamonas



SÁBADO (28)

14h00 – Samara Bueno – Voz e Violão

17h00 – Romulo Jesus – Samba e Pagode

20h00 – The Mars Tributo – Bruno Mars Cover



DOMINGO (01)

14h00 – Bruna Campos – Voz e Violão

17h00 – La Legion – Legião Urbana Cover

20h00 – Bohemian Rock – Tributo Queen





Serviço – Torresmofest

Local: Americana Shopping

Data: 26 de fevereiro a 01 de março

Horário: das 12h às 22h

Instagram: @torresmofest

Entrada gratuita para o evento

