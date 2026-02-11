Funcionários da empresa Accell Solutions, de Americana, reclamam que estão com atrasos nos pagamentos dos salários e que nem mesmo o 13o do ano passado foi concluído. Eles prometem fazer uma manifestação na frente da unidade esta quinta-feira. A empresa passa por recuperação judicial desde 2023.

A empresa conta hoje com pouco mais de 100 funcionários e a reclamação é a do salário atrasado e ‘picotado’. “Recebemos só 50 por cento do vale e hoje (4a feira) falta 50 por cento. Ainda estamos com pagamento atrasado 13o parcelado em 5 vezes e até agora pagaram somente 2 dessas parcelas”, relatou uma funcionária que pediu anonimato.

Outra funcionária contou que eles não têm recebido respostas do responsável sobre o que realmente está acontecendo.

Atraso no pagamento e recuperação judicial

A Accell teve seu plano de recuperação judicial aprovado em maio de 2023, buscando reestruturar dívidas que somavam cerca de R$ 230 milhões. A empresa enfrenta uma fase de recuperação judicial conturbada, que pode ser agravada em caso de atrasos nos salários.

Atividade: A empresa atua na fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica e medição de água.