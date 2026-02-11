O Rio Branco empatou em Americana (1-1) com o União São João de Araras na tarde desta quarta-feira. O Tigre vinha de vitória (a 1a) na rodada anterior e buscava embalar no Campeonato Paulista da Série A3. A vitória da última rodada afastou o alvinegro da zona de rebaixamento e agora o time vai a 5 pontos- conseguindo subir (de leve) na tabela.

Alex Oliveira bateu falta com perfeição aos 42′ do primeiro tempo e acertou o canto esquerdo do goleiro, não dando chances de defesa.

Empate Rio Branco veio de escanteio

O empate do Tigre veio aos 35′ do segundo tempo. O zagueiro Felipe Siedekum foi para a área e se posicionou em frente ao goleiro. Ele aproveitou bola na pequena área que fora cabeceada pelo atacante Valter Jacaré e empurrou de peito para empatar o placar.

PRÓXIMA RODADA CARNAVAL– Neste sábado de carnaval, o Rio Branco viaja para encarar o Desportivo Brasil, que está atrás do Tigre na tabela.