Americana: reformadas galerias pluviais na Avenida da Saúde

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa esta semana a reforma de três caixas de galeria pluvial localizadas na Avenida da Saúde, nas proximidades do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A intervenção tem como objetivo garantir o bom funcionamento da rede de drenagem pluvial e aumentar a eficiência na captação e escoamento da água das chuvas, melhorando a fluidez e evitando transtornos.

Trabalhos

Os trabalhos incluem levantamento de paredes, troca de tubulação e substituição de laje. A previsão é que o serviço seja concluído até sexta-feira, dia 22.

“Esse tipo de serviço é fundamental para que a nossa rede de drenagem continue funcionando de forma adequada, principalmente em pontos de grande movimento como a Avenida da Saúde. Com as melhorias, vamos garantir mais segurança e tranquilidade para motoristas e pedestres, além de evitar problemas causados pelo acúmulo de água”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP