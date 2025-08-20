Americana promove Fórum Agosto Dourado para incentivar o aleitamento materno

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta-feira (21) o Fórum Agosto Dourado, em celebração ao mês que simboliza a luta pelo incentivo, apoio e proteção ao aleitamento materno. O evento, organizado pela equipe do programa Mamãe Nenê, do Núcleo de Especialidades, terá início às 8h, no Auditório Jamil Salomão, da Faculdade de Americana (FAM). A participação é aberta ao público e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo link: https://forms.gle/crFg2ouJ13gbxomN6

A programação contará com palestras de especialistas. A Dra. Raquel Amarante de Paula e Silva, pediatra neonatal e integrante da equipe do programa Mamãe Nenê, abordará o tema Agosto Dourado. Já o Dr. Pedro Pileggi Vinha, cirurgião-dentista com experiência em ortopedia funcional dos maxilares e pesquisas sobre aleitamento, ministrará a palestra “Alterações orais decorrentes do uso de bicos artificiais e comorbidades associadas”.

“O Fórum Agosto Dourado reforça o compromisso de Americana com a saúde materno-infantil. O aleitamento materno é fundamental para o desenvolvimento das crianças e também para a saúde das mães. Esse espaço de debate, com especialistas de excelência, fortalece nossas políticas públicas e multiplica conhecimento entre os profissionais e a população”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Eventos como este ajudam a derrubar mitos, esclarecer dúvidas e orientar as famílias de forma segura e acolhedora. Nosso objetivo é que cada vez mais mães se sintam apoiadas e confiantes durante o processo de amamentação”, ressaltou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

“O ato de amamentar traz benefícios para a saúde física e emocional, tanto da mãe quanto do bebê. Queremos que as famílias entendam a importância desse vínculo e recebam respaldo técnico e humano para vivenciar essa experiência de maneira plena”, afirmou a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi.

O evento será realizado na FAM, localizada na Avenida Joaquim Bôer, 733, Jardim Luciane.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP