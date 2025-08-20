O SEAAC fechou Acordo com o Grupo Pecege beneficiando 500 trabalhadores com reajuste salarial de 6% e outros benefícios

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O SEAAC de Americana e Região fechou Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) Plúrimo com 27 empresas do grupo Pecege, beneficiando aproximadamente 500 trabalhadores. Com data-base em 1º de agosto, o reajuste salarial negociado foi de 6,0% e os pisos salariais foram elevados para R$ 2.050,00 e R$ 2.200,00, dependendo da função exercida. Também compõe o Acordo um abono especial de R$ 350,00, adicional de permanência (triênio) de R$ 100,00, vale-refeição de R$ 33,00 por dia trabalhado, auxílio alimentação mensal de R$ 253,00 e assistência médica e odontológica.

A presidenta do SEAAC comentou que além das cláusulas econômicas foi incluído no acordo o direito ao empregado fazer o acompanhamento constante do filho que tenha Transtorno do Espectro Autista (TEA), com redução de jornada e sem redução do salário. Outra novidade é a inclusão de cláusula que determina à empresa ser promotora da saúde mental do trabalhador. “Estas duas cláusulas de caráter social são uma necessidade atual, que estamos incluindo nos acordos e sendo aceitas sem restrições pelas empresas, que entendem sua abrangência e importância”, finalizou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP