Nova Odessa celebra 203 anos da Independência com Desfile Cívico na Avenida Brasil

Com tema “Brasil de Norte a Sul” evento acontece próximo ao Parque das Crianças com a participação de escolas, entidades e forças de segurança

A Prefeitura de Nova Odessa convida toda a população para o Desfile Cívico de 7 de Setembro, que neste ano celebra os 203 anos da Independência do Brasil. O evento será realizado no domingo, 7 de setembro, no trecho da Avenida Brasil próximo ao Parque Municipal das Crianças, com concentração a partir das 7h30 e início do desfile às 8h.

Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, o desfile transformará a avenida num mapa vivo das cinco regiões brasileiras. Mais de 25 instituições já confirmaram participação, incluindo escolas municipais (Educação Infantil e Ensino Fundamental), APAE Nova Odessa, Escola de Dança Meire Prado, Escoteiros do Ar Ubuntu, Forças de Segurança (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal), CODEN Ambiental e Escolinhas Municipais de Esportes.

Escolas: embaixadoras das regiões brasileiras



As unidades educacionais da rede municipal de ensino desfilarão a diversidade nacional. A região Nordeste será representada por 8 escolas de Educação Infantil. Já as escolas de Ensino Fundamental simbolizarão as regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Local de integração

A escolha das proximidades do Parque das Crianças reforça o vínculo com a comunidade. Em 2024, a primeira edição do Desfile neste trecho reuniu mais de 5 mil pessoas, transformando-se num marco da programação cívica do município.

Programação

• 7h30: Recepção das autoridades e concentração dos pelotões

• 8h00: Cerimônia de abertura com execução do Hino Nacional pela Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss

• 8h30: Início do desfile com a fanfarra inaugural

Convite à população

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, convida as famílias da cidade para participarem desse tributo à identidade nacional. “Será uma manhã para reviver o orgulho de ser brasileiro”, destacou ele.

