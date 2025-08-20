Faleceu nesta quarta-feira (20) o produtor audiovisual Ricardo José Suzigan, aos 47 anos. Ele estava internado há quase dois meses no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

O velório acontecerá no Cemitério da Saudade, com horário ainda a ser definido. Ricardo não deixou filhos.

Profissional da área audiovisual, Zigan era o principal responsável pelos cuidados da mãe, dona Cida, que tem Alzheimer e vive em uma clínica especializada. Além dela, ele também cuidava da tia Nenê.

Amigos fizeram campanha por Zigan

Amigos dele fizeram campanha em junho e julho para auxiliar o trabalho que ele tinha de cuidar da mãe e tia.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos.

