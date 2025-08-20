Mulher ferida gravemente após ataque com fogo em Sumaré

Leia Mais notícias da cidade e região

Na manhã desta quarta-feira (20), uma mulher sofreu queimaduras graves depois de ter sido atacada pelo próprio companheiro no Jardim do Trevo, em Sumaré. A vítima foi encaminhada em estado gravíssimo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, apresentando queimaduras nas regiões da cabeça, tronco e pernas.

Segundo informações, o agressor fugiu do local em direção ao Jardim Manchester e está sendo procurado pela Polícia Militar. A PM de Sumaré informa à imprensa que qualquer cidadão pode ajudar denunciando agressões domésticas pelo número 190, garantindo resposta rápida e proteção às vítimas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP