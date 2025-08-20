PAT de Hortolândia tem vagas para leiturista e pedreiro

Órgão da Prefeitura disponibiliza 65 vagas, destas 50 são para leiturista e 10 para pedreiro; há ainda oportunidades para balconista (quatro vagas) e atendente balconista (uma vaga)

Você quer atuar nas ruas? Ou prefere trabalhar na construção civil? Seja qual for sua escolha, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão vinculado à Prefeitura de Hortolândia, oferece 65 vagas de emprego. Destas, 50 são para leiturista, profissional encarregado de fazer a leitura de consumo de serviços como água, luz, gás, dentre outros, em imóveis residenciais e/ou comerciais. Outro destaque são 10 vagas para pedreiro. Há ainda oportunidades para balconista (quatro vagas) e atendente balconista (uma vaga). Todas as vagas são para Hortolândia e cidades da região.

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI), do governo federal.

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT, que fica no piso térreo do Paço Municipal, sede da Prefeitura. O paço está localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se às vagas de forma presencial, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

Caged

A abertura de vagas de emprego se mantém constante em Hortolândia este ano. O fato é importante e impacta positivamente na economia da cidade.

Isso foi constatado pelo governo federal, que divulgou os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de junho. Hortolândia registrou saldo positivo de 104 vagas de emprego.

Vale lembrar ainda que em fevereiro deste ano, Hortolândia registrou o melhor saldo de vagas de emprego desde 2020, quando foi iniciada a série histórica do Caged. O levantamento apontou que o município teve saldo positivo de 553 vagas de emprego, impulsionadas por mulheres e jovens.

Feirão

A Prefeitura de Hortolândia também tem estimulado a criação de mais vagas por meio da 1ª edição do Feirão de Empregos, realizada em julho. O município deve realizar outra edição ainda este ano.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 65 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:.