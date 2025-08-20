O maior e mais misterioso mamífero terrestre da América do Sul vai ganhar um filme para as telonas de todo o Brasil

Em comemoração aos seus 30 anos de atuação, a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB), projeto de pesquisa e conservação do IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas – está produzindo um filme documentário. A produção, desenvolvida em parceria com a NITRO Histórias Visuais, produtora multiplataforma de Minas Gerais, é muito mais do que um documentário. Se trata de um filme sobre desafios, conquistas e perseverança. A anta, um fóssil vivo de ampla história evolutiva e pouco compreendida, é a protagonista dessa produção. A missão da equipe é que “ANTA – O FILME”, com duração de 45 minutos, seja transmitido nas salas de cinema brasileiras. Para atingir essa meta, INCAB-IPÊ e NITRO Histórias Visuais uniram forças para captar os recursos financeiros necessários através de uma campanha de financiamento coletivo.

A campanha terá duração de 30 dias – 7 de agosto a 7 de setembro – e qualquer valor de doação será muito bem-vindo. Além disso, as pessoas podem contribuir compartilhando a campanha em suas redes sociais e para suas redes de contatos. Os recursos arrecadados serão destinados às filmagens em áreas remotas do Pantanal e da Amazônia, além de cobrir etapas de produção como edição, design de som e distribuição. A estreia está prevista para junho de 2026.

“A ideia do filme é mergulhar no universo da anta, tendo a história da INCAB-IPÊ e de Patrícia Medici como fio condutor. São muitas histórias, muitas perguntas, muitas respostas, muitas pessoas envolvidas nessa jornada e um conteúdo audiovisual como um filme pode trazer essa profundidade. Essa história tem como objetivo inspirar, para que as pessoas olhem o presente, mas reflitam sobre o seu futuro”, explica João Marcos Rosa, um dos sócios da NITRO Histórias Visuais.

O filme será uma verdadeira imersão nos biomas mais ameaçados do Brasil. Mais importante, o filme revelará o papel vital da anta na manutenção da biodiversidade, das florestas, das águas e da saúde do planeta. Conhecidas como “Jardineiras da Floresta”, as antas são essenciais para a regeneração dos ecossistemas – mas estão desaparecendo silenciosamente, vítimas de ameaças como destruição de habitat, contaminação por agroquímicos, colisões veiculares em rodovias e impactos das mudanças climáticas.

“Este é um filme sobre urgência e esperança. Precisamos que o mundo entenda o valor desse animal tão incrível e o que está em jogo se continuarmos ignorando sua importância. O filme mostrará que a conservação da anta é também uma questão de sobrevivência da raça humana”, destaca Patrícia Medici, coordenadora da INCAB-IPÊ.

Conservação ou extinção?

A INCAB-IPÊ iniciou seus esforços de conservação em 1996. Na época, uma jovem recém-saída da faculdade, Patrícia Medici, decidiu que queria estudar as antas e, acima de tudo, salvá-las da extinção. Naquele momento, pouco se sabia sobre a anta e métodos de pesquisa foram desenvolvidos do zero. Trinta anos depois, a espécie conta com um dos maiores bancos de dados do mundo.

Entretanto, são tantas as ameaças afetando esse animal na natureza que, ocasionalmente, os pesquisadores se perguntam se seus esforços estão de fato contribuindo para a conservação da espécie ou apenas documentando a sua extinção.

Campanha de financiamento coletivo

Para tornar esse filme uma realidade, a INCAB-IPÊ e a NITRO estão lançando uma campanha de financiamento coletivo para arrecadas os recursos financeiros necessários. Os fundos levantados serão utilizados para cobrir as despesas das diferentes fases da produção desde as filmagens até edição e distribuição. A meta é lançar o filme nas telas de cinema em junho de 2026.

