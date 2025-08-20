Influenciador morre durante live nas redes sociais, caso gera revolta

O influenciador digital Raphaël Graven, de 46 anos, faleceu durante uma transmissão ao vivo na madrugada da última segunda-feira, dia 18 de agosto. Nas redes sociais, ele era mais conhecido pelos nomes Jean Pormanove ou simplesmente JP.

Seu conteúdo chamava atenção por mostrar situações em que era submetido a comportamentos degradantes, incluindo violências físicas e diferentes formas de humilhação.

As transmissões eram feitas pela plataforma Kick, quase sempre na presença de dois parceiros, identificados como Narutovie e Safine. Após a notícia de sua morte, a repercussão foi imediata e tomou grande proporção, com milhares de internautas comentando o caso em várias redes sociais.

Durante a transmissão que antecedeu a morte, JP apareceu deitado em uma cama, coberto por um edredom e aparentemente inconsciente. Pouco depois, dois homens entraram em cena. Um deles chegou a jogar uma garrafa plástica contra o influenciador.

Para muitos internautas que comentaram o caso, as imagens sugerem que Raphaël Graven já não estava com vida nesse momento. A situação chegou ao conhecimento das autoridades francesas. O Ministério Público de Nice, no Sul do país, abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

