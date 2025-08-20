Nova Odessa: Paulo Porto conquista emenda de R$ 300 mil para Saúde

O vereador Paulo Porto (PSD) garantiu para Nova Odessa uma conquista na área da saúde: uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, que será destinada ao custeio dos serviços de saúde do município.

O recurso foi confirmado por meio do Ofício nº 127/2025, encaminhado pelo gabinete do deputado federal Saulo Pedroso (PSD/SP), responsável pela indicação da emenda no Orçamento da União de 2025.

O valor será repassado pelo Ministério da Saúde e deverá ser aplicado em despesas de custeio, contribuindo para o fortalecimento do atendimento à população.

Para o vereador Paulo Porto, a conquista representa um reforço essencial para a rede municipal. “Esse recurso chega em boa hora e será fundamental para ampliar e qualificar o atendimento em saúde na nossa cidade. Agradeço ao deputado Saulo Pedroso pela atenção e parceria com Nova Odessa.”, comemorou.

