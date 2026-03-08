Americana começou o ano de 2026 com um saldo positivo de 216 novos empregos no mês de janeiro. O número foi divulgado no painel de informações do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, nesta semana. Em contraste com os 3.657 desligamentos, foram realizadas 3.873 admissões.

O setor que liderou a geração de empregos foi a indústria, com saldo de 131 postos de trabalho. Os demais setores medidos pelo Caged – agropecuária, construção, comércio e serviços – também tiveram um resultado positivo.

“Recebemos com muita alegria os números de janeiro. A economia de Americana é robusta e a indústria foi quem puxou o saldo positivo”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O secretário ainda pontuou motivos para esse crescimento no mercado de trabalho em Americana, observado em janeiro. De acordo com ele, políticas públicas desenvolvidas pelo município ajudam a explicar essa tendência.

“Temos as leis de incentivo já bem consolidadas como o PROMAIE e o i9 Americana, também oferecemos o Futuro Certo, programa de capacitação profissional que ajuda as empresas num dos principais gargalos atuais, que é a contratação de mão de obra qualificada. Além disso, somos uma das cidades mais desburocratizadas nos processos de abertura de empresas”, concluiu.