Americana tem 75 vagas para setor de cargas hoje

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 194 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO Americana hoje

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 30

Ajudante de Carga e Descarga Temporário – Sem Experiência 23

Ajudante de Eletricista – Sem Experiência – Aceita PCD 4

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 12

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 7

Analista de E-commerce – Com Experiência 1

Auxiliar de Encanador – Sem Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Balconista de Lanchonete – Sem Experiência 4

Chapa Arrumador de Caminhão – Sem Experiência 10

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 12

Consultor de Vendas – Com Experiência 1

Copeiro Hospitalar – Sem Experiência 2

Costureira – Sem Experiência 7

Cozinheiro – Sem Experiência 1

Estágio em Administração – Sem Experiência 1

Ferramenteiro – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Oficial de Cozinha – Sem Experiência 2

Oficial de Limpeza – Sem Experiência 2

Oficial de Serviços Diversos na Manutenção – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 3

Operador de Instalação de Ar Condicionado – Sem Experiência 1

Operador de Máquina – Sem Experiência 1

Orientador de Tráfego para Estacionamento – Sem Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Rebarbador de Metal – Sem Experiência 2

Revisor de Tecidos Crus – Com Experiência 1

Torneiro CNC – Com Experiência 1

