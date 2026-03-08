Americana tem 75 vagas para setor de cargas hoje

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 194 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO Americana hoje
Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 30
Ajudante de Carga e Descarga Temporário – Sem Experiência 23
Ajudante de Eletricista – Sem Experiência – Aceita PCD 4
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 12
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 7
Analista de E-commerce – Com Experiência 1
Auxiliar de Encanador – Sem Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2
Balconista de Lanchonete – Sem Experiência 4
Chapa Arrumador de Caminhão – Sem Experiência 10
Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 12
Consultor de Vendas – Com Experiência 1
Copeiro Hospitalar – Sem Experiência 2
Costureira – Sem Experiência 7
Cozinheiro – Sem Experiência 1
Estágio em Administração – Sem Experiência 1
Ferramenteiro – Com Experiência 2
Mecânico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 1
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1
Oficial de Cozinha – Sem Experiência 2
Oficial de Limpeza – Sem Experiência 2
Oficial de Serviços Diversos na Manutenção – Sem Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Com Experiência 3
Operador de Instalação de Ar Condicionado – Sem Experiência 1
Operador de Máquina – Sem Experiência 1
Orientador de Tráfego para Estacionamento – Sem Experiência 1
Promotor de Vendas – Sem Experiência 5
Rebarbador de Metal – Sem Experiência 2
Revisor de Tecidos Crus – Com Experiência 1
Torneiro CNC – Com Experiência 1
