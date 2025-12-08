A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), abriu uma vaga de estágio para estudantes do ensino superior na área de Direito.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.008,96, além de vale-transporte no valor de R$ 126,12. A carga horária é de 6 horas diárias.

O estagiário atuará na sede da SASDH, localizada na Rua Purus, nº 31, Jardim São Roque.

Os interessados devem encaminhar currículo para o

e-mail [email protected] até o dia 15 de dezembro.

